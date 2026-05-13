Madryn y Trelew será sede del ciclo de ciencia Pint of Cience



El festival internacional Pint of Science desembarca nuevamente en la provincia del Chubut con actividades en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. En esta edición 2026, Trelew será sede por segunda vez consecutiva, mientras que Puerto Madryn se suma por primera vez a esta iniciativa global que busca acercar la ciencia a la comunidad en espacios cotidianos como bares.

Con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, la propuesta invita a disfrutar de charlas científicas en un ambiente relajado, donde investigadores comparten sus conocimientos de manera accesible, promoviendo el intercambio con el público y el interés por la ciencia.

En Trelew

Las actividades se desarrollarán del lunes 18 al miércoles 20 de mayo, de 19 a 21 horas, en el bar GOAT. Cada jornada estará organizada en torno a un eje temático. El lunes 18, bajo el título “Naturaleza en foco”, se abordarán temas vinculados al mundo natural, con exposiciones sobre biodiversidad, insectos y reconstrucciones del pasado.

El martes 19 será el turno de “Tramas sociales”, donde se explorarán miradas históricas y culturales sobre la Patagonia, incluyendo los inicios de la fotografía en la región, las dinámicas de las tolderías y las representaciones del territorio en el cine argentino.

Finalmente, el miércoles 20 se llevará adelante “Innovar para transformar”, con charlas orientadas a la producción, la tecnología y la innovación, abordando desde modelos ganaderos sostenibles hasta el impacto de los algoritmos en redes sociales y experiencias sensoriales vinculadas a la ciencia.

En Puerto Madryn

Por su parte, Puerto Madryn se incorpora este año al festival con dos jornadas, el lunes 18 y martes 19 de mayo, también de 19 a 21 horas, en el bar CORVI, con entrada libre y gratuita. Durante estas jornadas se desarrollarán seis charlas organizadas en torno a temáticas como el funcionamiento del cerebro, las emociones, la música y el ambiente marino-costero patagónico, acercando al público a diversas líneas de investigación científica de la región.

Pint of Science es un festival científico sin fines de lucro que nació en el Reino Unido en 2013 y actualmente se realiza en más de 25 países de manera simultánea. Su llegada y crecimiento en Chubut reflejan el interés por generar espacios innovadores de divulgación científica, donde el conocimiento se comparte de manera cercana, participativa y en diálogo con la comunidad.