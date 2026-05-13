Deberán pagar medio millón de pesos tras evadir un control policial



La Fiscalía intervino en un episodio ocurrido durante un control vehicular en Puerto Madryn que derivó en una persecución por distintas calles de la ciudad y en la demora de cinco jóvenes mayores de edad.

Según informó el área de prensa, desde el sector de conciliación del Ministerio Público Fiscal se acordó una medida de reparación consistente en la entrega de insumos destinados a entidades de bien público.

El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba un control vehicular programado en la intersección de Avenida Jenkins y Boulevard Brown. En esas circunstancias, al advertir la presencia del operativo, el conductor de un vehículo realizó una maniobra evasiva (giró en “U”) y se dio a la fuga a alta velocidad. La persecución se extendió durante aproximadamente 25 cuadras hasta que personal policial logró interceptar el automóvil en la intersección de San Martín y Lewis Jones.

El funcionario fiscal Blas Paci dispuso actuaciones por el delito de desobediencia a la autoridad respecto del conductor, mientras que para los acompañantes se investigó la presunta comisión de atentado y resistencia a la autoridad. Además, se labraron infracciones en el ámbito del Tribunal de Faltas.

En el marco de la intervención del área de conciliación, con un trámite a cargo de Martín Van Wyk, y teniendo en cuenta las características del caso, se acordó una salida alternativa orientada a la reparación del daño generado. La medida consistió en la entrega de material de librerías, valuados en aproximadamente 500.000 pesos, que serán destinadas a distintas instituciones de la ciudad.