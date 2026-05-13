Luego del golpe en La Plata, Racing va por la sorpresa ante el Rosario Central de Di María



Racing visitará este miércoles a Rosario Central, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Racing llega a este encuentro totalmente envalentonado, luego de eliminar a Estudiantes de La Plata en condición de visitante gracias al agónico gol de Santiago Sosa.

Este triunfo le permitió a la «Academia» cortar con la grave sequía que arrastraba de siete partidos sin conocer la victoria.

El director técnico Gustavo Costas tendrá que hacer un cambio obligado en la mitad de la cancha, ya que se confirmó la rotura de ligamentos de Alan Forneris, quien se había ganado un lugar en el 11 titular. Todo indica que su lugar será ocupado por Bruno Zuculini.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 3-1 a Independiente en un verdadero partidazo en el que recién pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos minutos.

El «Canalla», que es dirigido por Jorge Almirón y que tiene como principal figura a Ángel Di María, quiere ganar un torneo adentro de la cancha para dejar de lado la polémica que protagonizó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Cuartos de final

Rosario Central – Racing

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 18:45. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.