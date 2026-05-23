Llega la Trova del Gato al Teatro del Muelle de Madryn



Este sábado 23 de mayo desde las 21 horas, en el teatro del Muelle de Puerto Madryn, se presentará la “La Trova del Gato”, una banda integrada por músicos madrynenses que deleitarán con temas de los conocidos movimientos La Nueva Trova Cubana y la Trova Rosarina.

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a escuchar a los protagonistas Daniel Terraza (voz líder), Néstor Hourcade (violín), Luis Vargas (bajo), Gonzalo Sánchez (percusión), Luis Onety (guitarra y voz), Guillermo Álvarez (guitarra) y Dajo Montesino (batería).

El público podrá disfrutar canciones que interpretaron Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Santiago Feliú por un lado y Juan Carlos Baglietto, Jorge Fandermole, Fito Páez, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos por el lado de Rosario. La entrada tendrá un valor de 20 mil pesos.