Liberan a un cóndor en Esquel



En un operativo conjunto entre el Gobierno de Chubut, la Fundación Bioandina y Fundación Temaikén, en cercanías de Esquel, un cóndor andino recuperó la libertad.

La escena reflejó un proceso integral que incluyó rescate, recuperación y evaluación sanitaria. De este modo, se garantizó que el ave estuviera en condiciones de volver a la vida silvestre.

Se trata del espécimen denominado Kosten, que significa viento en lengua tehuelche.

Un regreso esperado

El vuelo de Kosten simboliza la recuperación de una especie emblemática. El momento de la liberación tuvo una carga simbólica y ambiental. En primer lugar, el cóndor observó su entorno antes de desplegar sus alas, reconociendo el territorio.

Luego, tras unos instantes, inició el vuelo sobre la cordillera. Así, dejó atrás el período de cuidados intensivos para reintegrarse al ecosistema.

Por otra parte, su nombre, Kosten, refuerza el vínculo entre la especie y su entorno natural.

Trabajo conjunto

El proceso comenzó cuando el ejemplar fue detectado con problemas de salud. En consecuencia, fue trasladado a un centro especializado para su recuperación.

Posteriormente, se realizaron controles y análisis que determinaron su aptitud para la liberación. De este modo, se aseguró una reinserción exitosa.

Asimismo, la elección del sitio no fue casual. La zona cercana al centro de esquí La Hoya ofrece condiciones logísticas y ambientales adecuadas para este tipo de operativos.

La liberación se enmarca en el Programa de Conservación del Cóndor Andino. Esta iniciativa impulsa acciones de rescate, monitoreo y educación ambiental.

En este sentido, el objetivo no solo es recuperar individuos, sino también generar conciencia sobre su rol ecológico. El cóndor cumple funciones clave en los ecosistemas de montaña.

Además, la participación de la comunidad durante la jornada evidencia el impacto social de estas acciones, fortaleciendo el vínculo entre sociedad y naturaleza.

El cóndor andino

El cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Su envergadura puede superar los tres metros, lo que le permite planear largas distancias.

Sin embargo, su estado de conservación es preocupante. En varias regiones de Sudamérica se encuentra amenazado debido a múltiples factores.

Entre las principales amenazas se destacan el envenenamiento, la caza ilegal y la pérdida de hábitat. Estas presiones reducen sus poblaciones y afectan su reproducción.

Por ello, programas de conservación resultan fundamentales. No solo permiten recuperar ejemplares, sino también preservar el equilibrio ecológico en ambientes de montaña.

En síntesis, la liberación de Kosten en Esquel representa un avance significativo en la conservación del cóndor andino. A través del trabajo articulado y el compromiso ambiental, se abre una nueva oportunidad para proteger a esta especie emblemática de la Patagonia.