Lanzan un premio de pintura para artistas de todo el país

La Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación María Calderón de la Barca lanzaron el Premio Federal de Pintura, una iniciativa que reconocerá a tres obras destacadas y busca visibilizar la producción artística en todo el país. El certamen apunta a fortalecer el sector de las artes visuales y promover la circulación de artistas a nivel nacional, en línea con lo señalado por el Secretario Leonardo Cifelli sobre la importancia de las alianzas entre lo público y lo privado.

Con un fondo total de 50.000 mil dólares en premios, esta es la distinción privada más significativa, en términos económicos, de la pintura argentina de los últimos años y está dirigida a artistas visuales argentinos residentes en todo el país.

Fechas y destinatarios

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio. Luego, se seleccionarán tres pinturas ganadoras que se darán a conocer durante la inauguración de la muestra y presentación oﬁcial de este premio.

La convocatoria está dirigida a artistas argentinos, nativos o naturalizados, que acrediten al menos dos años de residencia en la provincia o distrito por el que se postulan. Podrán participar mayores de edad con formación en artes visuales o disciplinas afines -como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía o artes audiovisuales-, así como también quienes cuenten con trayectoria y formación idónea en el campo.

Inscripción y selección

Como parte del proceso de selección, se elegirán 24 finalistas, uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas obras integrarán una muestra especial en el Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento” durante agosto. En ese marco, se darán a conocer los tres trabajos ganadores, que recibirán premios por un total de 50 mil dólares, distribuidos en un primer premio de 30 mil, un segundo de 15 mil y una distinción revelación federal de 5 mil.

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través de la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes, con un plazo de presentación de propuestas abierto desde el 30 de abril hasta el 11 de junio. Los 24 finalistas serán notificados a partir del 20 de julio por correo electrónico, mientras que la inauguración de la muestra y el anuncio de los premiados tendrá lugar el 13 de agosto en la Sala 607 del Palacio Libertad, donde la exhibición podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

Las obras seleccionadas deberán ser entregadas entre el 3 y el 5 de agosto en el Palacio Libertad, sede de la exposición, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El jurado estará conformado por seis integrantes, con representación tanto de la Secretaría de Cultura como de la Fundación, entre ellos, María Paula Zingoni, Directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Tulio Andreussi Guzmán, Presidente del Fondo Nacional de las Artes; Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes Guzmán.