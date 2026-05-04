Karina define la agenda libertaria

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encontraba este lunes en la Cámara de Diputados donde mantenía una reunión reservada con legisladores de la Libertad Avanza para analizar la agenda política y la parlamentaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La hermana del jefe de Estado fue recibida pasadas las 14.30 hs por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, y por el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.

Después fueron ingresando, de a uno, diputados nacionales de La Libertad Avanza con los que “El Jefe” tiene estrecho vínculo, como María Celeste Ponce y Sebastián Pareja.

Éste último fue al encuentro de Karina Milei con el objetivo de estudiar, principalmente, las posibilidades del proyecto de reforma electoral y del régimen de partidos políticos, que en su primera versión incluye la eliminación de las PASO y Ficha Limpia.