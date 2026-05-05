En Puerto Madryn se celebrará el Día de las Aves Migratorias

El próximo 9 de mayo, de 13 a 17 horas en la sede del Colegio Integral Patagonia Argentina (CIPA) en Gutyn Ebrill y E. Morgan de Puerto Madryn, se llevará a cabo una jornada especial en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias.

La propuesta, organizada entre el Club de Ciencias y Tecnología de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental y la misma institución educativa, fue diseñado como una jornada de sensibilización ambiental pensada para disfrutar en familia, con actividades que combinan el conocimiento científico, la recreación y el contacto directo con el entorno natural. El objetivo central es promover el cuidado de las aves migratorias y la protección de sus hábitats esenciales.

Actividades

Durante la tarde se desarrollarán charlas informativas, talleres de arte y propuestas lúdicas. Además, la jornada tendrá la participación de científicos invitados y una salida de observación de aves en la playa, permitiendo una experiencia directa con la fauna local.

Como parte de la propuesta, habrá también una feria de emprendedores, donde se podrán recorrer y apoyar iniciativas locales vinculadas a la producción sustentable.

Cabe destacar que la actividad cuenta con el acompañamiento del Ecocentro Puerto Madryn, del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus) – CCT Conicet Cenpat, Fundación Vida Silvestre y Global Penguin Society.