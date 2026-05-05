Hallan un pez capaz de escalar cascadas de hasta 15 metros

En la República Democrática del Congo, investigadores documentaron por primera vez un fenómeno sorprendente; el diminuto pez Parakneria thysi, conocido localmente como shellear o pez oreja de concha, es capaz de trepar cascadas de hasta 15 metros de altura.

El hallazgo, publicado en Scientific Reports, constituye un hito mundial en el estudio del comportamiento de los peces.

El descubrimiento fue liderado por el biólogo Pacifique Kiwele Mutambala, de la Universidad de Lubumbashi, quien junto a su equipo observó entre 2018 y 2020 cómo miles de ejemplares ascendían lentamente por las rocas mojadas de las cataratas Luvilombo, en plena temporada de lluvias.

La hazaña de escalada

Los peces, que miden entre 37 y 48 milímetros (aunque pueden alcanzar hasta 10 cm), logran escalar gracias a sus aletas pectorales y pélvicas en forma de gancho, que les permiten adherirse a la superficie vertical. El rocío constante de la cascada mantiene las paredes húmedas, condición indispensable para que puedan avanzar.

El ascenso completo puede durar casi 10 horas, con pausas continuas para recuperar energía. Para cubrir un metro de altura, requieren entre 30 y 60 segundos, intercalados con descansos. En total, los investigadores calcularon que un pez necesita 9 horas y 45 minutos para superar toda la caída de agua, deteniéndose en al menos nueve repisas horizontales.

No todos logran alcanzar la cima, el desplazamiento lento y los salientes invertidos provocan que muchos ejemplares queden rezagados o sean arrastrados por ráfagas de agua.

Riesgos y amenazas

El estudio advierte sobre las amenazas que enfrenta la especie son la pesca ilegal, ya que la congregación previa a la escalada facilita la captura mediante redes prohibidas de malla inferior a cinco centímetros. Y el desvío de aguas, durante la estación seca, el río Luvilombo se canaliza para irrigar cultivos en la aldea Sangala, lo que puede secar tramos enteros y restringir la migración.

Estas prácticas ponen en riesgo la continuidad de un comportamiento evolutivo único.

Conservación y ecoturismo

El equipo de Mutambala subraya la necesidad de medidas urgentes de protección para preservar este fenómeno. La promoción de actividades de ecoturismo responsable podría contribuir a la conservación de los hábitats del shellear y a la concientización sobre las amenazas derivadas de la acción humana.

“Este descubrimiento pone de relieve la importancia de mantener la continuidad de los cursos de agua, especialmente en el Congo, donde los estudios sobre el comportamiento de los peces son prácticamente inexistentes”, destacó Pacifique Kiwele.

El hallazgo del Parakneria thysi trepando cascadas en el Congo revela una adaptación evolutiva extraordinaria, nunca antes documentada en peces. Su protección es vital para garantizar la supervivencia de esta especie endémica y para preservar un ejemplo único de la capacidad de la naturaleza de desafiar los límites de lo posible.