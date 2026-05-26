La Trochita celebró el 81° aniversario de la primera llegada a Esquel

El Viejo Expreso Patagónico, la Trochita, conmemoró este lunes un nuevo aniversario de la primera llegada a la ciudad cordillerana y, además, el predio de la Estación fue escenario del acto local por los 216 años de la Revolución de Mayo.

En horas del mediodía, en la estación Esquel del ferrocarril tuvo lugar una colorida ceremonia que reunió a funcionarios provinciales, autoridades municipales, representantes de fuerzas armadas y seguridad, estudiantes, docentes, referentes de diversas instituciones y público en general.

Durante la jornada, que contó con la participación de buen marco de vecinos, se recordó por un lado la fecha patria y, por el otro, el 81° aniversario del arribo a la localidad de Esquel del emblemático tren cordillerano, administrado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Producción.

En representación del Ejecutivo chubutense estuvieron el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; y el gerente coordinador del Viejo Expreso Patagónico, Oscar Mansilla, entre otros funcionarios.

El acto de este lunes fue encabezado, además, por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, contando también con la asistencia de los diputados provinciales Daniel Hollmann, Sergio Ongarato y Norma Arbilla.

La celebración dio inicio con el izamiento del Pabellón Nacional, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno de la Provincia del Chubut, ambos interpretados por el reconocido músico folclorista Leonardo Miranda con el acompañamiento de la Banda de Música del Regimiento “Coraceros General Pacheco”.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con el reconocimiento a un maquinista de largos años en la Estación del ferrocarril, quien recibió un presente junto a sus familiares. A su vez, se compartieron números artísticos a cargo de estudiantes del Nivel Primario.