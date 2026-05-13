Iturrioz gestiona traspaso de camionetas de YPF para patrullaje en Comodoro Rivadavia

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que avanza el traspaso de camionetas pertenecientes a YPF, móviles que serán utilizados para reforzar las tareas de prevención y patrullaje en Comodoro Rivadavia. La medida forma parte de las negociaciones vinculadas al proceso de remediación tras el traspaso de áreas petroleras.

Según explicó el funcionario, la compensación económica acordada entre la empresa, la Provincia y el Municipio permitió gestionar unidades que estarán destinadas al área de seguridad. “Si hay algo que nos demandan las asociaciones vecinales y los vecinos es la falta de patrullaje”, sostuvo.

En ese marco, Iturrioz cuestionó decisiones anteriores relacionadas con la compra de vehículos para la fuerza policial y aseguró que “se cometió un error estratégico” al adquirir automóviles con poca capacidad para circular en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona alta.

El ministro indicó que el gobernador Ignacio Torres dio el visto bueno para solicitar las camionetas y destinarlas a un nuevo esquema preventivo. “Va a ser una combinación entre las jurisdicciones actuales y las cuadrículas que ya eran un reclamo de los vecinos”, señaló a nuestro equipo.

De acuerdo a lo informado, no todas las camionetas quedarán en Comodoro. Sin embargo, aclaró que la mayor parte de las unidades estarán destinadas a la ciudad por las dificultades geográficas y de circulación que presenta. Además, explicó que tendrán una identificación especial para que los vecinos puedan reconocerlas fácilmente.

Un “guiño” para el comando unificado

Por otra parte, Iturrioz también defendió la continuidad del Comando Unificado y cuestionó las críticas políticas que surgieron en torno a su funcionamiento. Según afirmó, las objeciones “no fueron sobre la operatividad ni los resultados”, sino sobre cuestiones “más ególatras que operativas”.

En ese sentido, destacó el trabajo de la comisaria Roxana Correa, a cargo del Comando Unificado en Comodoro, y remarcó la colaboración de las fuerzas federales con la Policía provincial. También explicó que el operativo fue modificándose con el tiempo: en una primera etapa se realizaron controles de saturación junto a efectivos locales y actualmente las fuerzas ya trabajan con mayor autonomía gracias al conocimiento adquirido sobre los barrios y zonas conflictivas.

Fuente: Crónica