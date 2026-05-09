Invitan en Puerto Madryn a un taller de arte contemporáneo

El próximo jueves 14 de mayo, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, convocó a sumarse a una nueva propuesta orientada a quienes deseen adentrarse en el arte contemporáneo, compartir miradas, explorar ideas y conectar con la creatividad.

El taller tendrá una duración de tres meses, y se desarrollará todos los jueves, de 19 a 20:30 horas, en el Museo Municipal de Arte, ubicado en avenida Roca 444. La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados.

Asimismo, el espacio está concebido como un ámbito de encuentro e intercambio, en el que se pondrán en juego múltiples perspectivas, reflexiones, saberes y emociones en torno a las prácticas artísticas actuales.

Las personas interesadas podrán inscribirse completando el formulario disponible en www.madryn.gob.ar o a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Lkb23fSGU7UbRSKQA