CULTURA - MUSEO - PUERTO MADRYN

Invitan en Puerto Madryn a un taller de arte contemporáneo

El próximo jueves 14 de mayo, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, convocó a sumarse a una nueva propuesta orientada a quienes deseen adentrarse en el arte contemporáneo, compartir miradas, explorar ideas y conectar con la creatividad.
El taller tendrá una duración de tres meses, y se desarrollará todos los jueves, de 19 a 20:30 horas, en el Museo Municipal de Arte, ubicado en avenida Roca 444. La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados.
Asimismo, el espacio está concebido como un ámbito de encuentro e intercambio, en el que se pondrán en juego múltiples perspectivas, reflexiones, saberes y emociones en torno a las prácticas artísticas actuales.
Las personas interesadas podrán inscribirse completando el formulario disponible en www.madryn.gob.ar o a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Lkb23fSGU7UbRSKQA

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