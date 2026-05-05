Indagan este martes a Pequeño J por el triple crimen

El juez Jorge Ernesto Rodríguez indaga hoy a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, luego de su llegada a la Argentina en un mega operativo de extradición para que se ponga a derecho de la Justicia del país por el triple crimen narco en Florencio Varela.

Tras su arribo al aeropuerto de El Palomar, fue trasladado de forma inmediata a la cárcel de Marcos Paz, lugar en el que accederá este martes a la declaración indagatoria por videollamada, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

A Pequeño J se lo acusa de los delitos de «homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género». En este sentido, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

En la causa hay otras 11 personas imputadas. Se tratan de: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», beneficiado con la falta de mérito.