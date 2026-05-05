Boca se prepara de cara a una visita clave ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores



Boca visitará este martes a Barcelona de Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para su futuro en el torneo de clubes más importante de América.

El partido, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Carlos Betancur, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo.

Boca llega a este encuentro en un muy buen momento, ya que se afianzó entre los mejores equipos del Torneo Apertura, donde clasificó sin problemas a los playoffs, mientras que tuvo un más que aceptable inicio en esta Copa Libertadores.

Los dirigidos por Claudio Úbeda marchan segundos en el Grupo D luego de tres fechas, producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, aunque la semana pasada cayeron 1-0 como visitantes ante Cruzeiro y de esta manera se cortó su racha de partidos invictos.

En caso de conseguir la victoria, el “Xeneize” quedará muy bien perfilado de cara a las últimas dos fechas, ya que tendrá que jugar ambas en condición de local cuando reciba a Universidad Católica y a Cruzeiro.

Barcelona de Ecuador, por su parte, atraviesa un muy flojo momento en esta competición, todavía no pudo sumar puntos y está prácticamente eliminado, por lo que se jugará sus últimas fichas ante el equipo argentino.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores

Grupo D – fecha 4

Barcelona (Ecu) – Boca (Arg)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Árbitro: Carlos Betancur (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col)

Hora: 21. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.