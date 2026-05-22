Fórmula 1: Franco Colapinto corre en Montreal



El piloto argentino, Franco Colapinto, correrá en el Gran Premio de Canadá con una ventaja que juega a su favor: por primera vez desde que es corredor titular de la escudería francesa volverá a disputar un circuito que ya conoce dentro de la Fórmula 1.

Los antecedentes en Canadá juegan a favor de las expectativas del piloto argentino, quien recientemente debió sortear las dificultades lógicas de adaptarse a trazados totalmente desconocidos para él, como los de Japón, China y Miami. En la edición disputada a mediados de junio de 2025, Colapinto firmó una destacada actuación: logró meterse en la Q2 y terminó en la decimotercera posición tras completas 70 giros en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Aquella cita había significado apenas su cuarta experiencia puntuable como corredor de Alpine tras haber debutado en Imola, luego de reemplazar al australiano Jack Doohan.

El conocimiento de la pista de Montreal le otorgará al argentino una base sólida para la carrera de este fin de semana. A diferencia de su experiencia previa en Melbourne dentro de las divisiones F2 y F3, esta cita marcará su primera repetición de un trazado desde que se asentó de forma fija en la máxima categoría.