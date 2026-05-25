ESTADOS UNIDOS - GUERRA MEDIO ORIENTE - IRÁN - PETRÓLEO

El petróleo cae por debajo de los US$100 ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del petróleo retroceden hasta un 6% este lunes quedando por debajo de los US$100, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 6,03%, cotizando en torno a 97 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 6,01% y ronda los 90 dólares por barril.

Ambos índices de referencia caen al nivel más bajo en dos semanas, tras mantenerse elevados por la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a un quiebre del alto al fuego vigente. Ahora con la expectativa por el fin de la guerra la tendencia es a la baja.

El descenso en el valor del crudo está vinculado al avance en las negociaciones que permitan sellar la paz duradera entre las autoridades estadounidenses e iraníes, poniendo fin al conflicto armado y garantizando la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 1,6% y en España el Ibex 35 sube un 1,9% superando los 18.300 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París escalando 1,5%, Fráncfort 1,29%, y Milán 1,19%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 2,87% y Hong Kong, de 0,86%. En Shanghái el ascenso llegó al 0,96%.

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