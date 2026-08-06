La Trochita confirmó su programa para agosto

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, anunció su calendario de viajes previsto para el mes de agosto en el tramo que une a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

Desde la Gerencia de «La Trochita», administrada por el Ministerio de Producción del Gobierno del Chubut, se precisó que durante este mes se llevarán adelante cinco salidas en el trayecto que conecta a la ciudad de Esquel y a la Comunidad Nahuelpan.

Los recorridos se realizarán el sábado 8, el sábado 15, el sábado 22 y el sábado 29. La partida, en todos los casos está programada para las 10 horas, siendo el regreso a las 13 aproximadamente.

Tal como sucedió en julio, desde las oficinas del ferrocarril están abiertos a la posibilidad de concretar adicionales, aunque ello queda supeditado a la demanda de boletos y al nivel de consultas.

Las personas interesadas en obtener un ticket para conocer de manera directa a la centenaria formación ferroviaria pueden ingresar al sitio web www.latrochita.org.ar o acercarse a las oficinas de la Estación.