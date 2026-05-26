El feriado del 25 de Mayo movió $340 mil millones

Fue un fin de semana largo muy tranquilo. Los eventos y las fiestas populares marcaron gran parte de las decisiones de viaje. Aun así, con 1,4 millones de turistas, fue el tercer fin de semana más importante de los cinco que ya hubo en lo que va del año.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales. El feriado estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor.

La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

Si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsado por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país.

En general, las condiciones climáticas del fin de semana fueron bastante favorables para el turismo, especialmente teniendo en cuenta la época del año. Predominaron jornadas frescas y estables en gran parte del país, sin eventos climáticos extremos generalizados, lo que ayudó a sostener las escapadas de cercanía y las actividades al aire libre.

Destinos tradicionales y emergentes

Las ciudades con grandes eventos deportivos, recitales y actividades masivas fueron las destacadas del fin de semana. Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos: se disputó la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano y hubo recitales y festivales. Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y el rally internacional que movilizaron visitantes, equipos y turistas.

La gastronomía regional y las fiestas populares fueron protagonistas en muchos destinos. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias se multiplicaron en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos, generando movimiento en pueblos y en ciudades intermedias.

Los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico. Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, El Parque Provincial Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad durante todo el feriado.

El turismo urbano también mostró buen desempeño, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco. Además, se desarrolló una intensa agenda cultural, teatral y gastronómica.

En lo que va del año pasaron cinco fines de semana largos, donde viajaron 9.380.840 turistas que gastaron $ 2.621.963 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 27,7% más (en cantidad de turistas) y se gastó un 45,9% más. Cabe resaltar que esa diferencia se debe a que se compara sólo contra cuatro fines de semana de 2025.