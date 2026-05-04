Detenido en Puerto Madryn con una moto robada en Trelew

Un hombre de 25 años fue detenido este domingo por la tarde en Puerto Madryn, luego de ser interceptado en un control vehicular mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:30 horas sobre calle Alvear, entre Albarracín y España, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera detuvo la marcha de un motovehículo sin chapa patente. El conductor no contaba con la documentación correspondiente.

Tras dar intervención a la División Sustracción Automotores, se constató que la motocicleta, una Honda Tornado, registraba un pedido de secuestro vigente desde el 3 de marzo de 2026, dispuesto por el Ministerio Público Fiscal de Trelew, en el marco de una causa por hurto en jurisdicción de la Comisaría Seccional Primera de esa ciudad.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del sujeto y su imputación por el delito de encubrimiento, además del secuestro judicial del rodado.