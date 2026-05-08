Concierto de piano en el ciclo “Nuestros músicos” de Madryn

Este viernes 8 de mayo, en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Nuestros músicos”, con la presentación de “Partituras desordenadas” del pianista Agustín Urrutia.

El músico se destaca como un pianista versátil y un educador apasionado que logra unir la tradición con la vanguardia. Sus inicios en el instrumento se remontan a los 11 años, alimentados por una formación ecléctica que recibió influencias fundamentales de Tom Jobim y Astor Piazzolla, sumadas a la riqueza armónica de la música contemporánea, el jazz, el gospel y la música cristiana. Estará acompañado por Felipe Szulgay (bajo); Sebastián Díaz en batería y como invitados lo harán Virginia Guerra; Guillermo Álvarez; Jorge Tredjeu y Agustín Ardito.

​Desde hace 14 años, se dedica en la Casa de la Cultura a la formación de nuevos pianistas y músicos de la ciudad. Esta vocación docente, sumada a su rol como coordinador y anfitrión artístico del Ciclo de Pianistas, lo posiciona como un pilar en la transmisión del conocimiento musical y el fortalecimiento del circuito cultural local.

​En esta ocasión especial, presenta la cuarta edición de su proyecto “Partituras Desordenadas”, un concepto que busca romper con la rigidez académica para explorar la espontaneidad del lenguaje musical, invitando al público a un viaje sonoro donde la improvisación y la emoción son protagonistas.

​El valor de la entrada se fijó en 15.000 pesos y se podrán adquirir en la boletería del Teatro de lunes a viernes de 9 a 13 o una hora antes del inicio del show.