Chile es el primer país de Latinoamérica en agotar sus recursos naturales anuales

Chile fue el primer país de Latinoamérica en entrar en sobregiro ecológico 2026 y alcanzar oficialmente su límite biológico anual, lo que lo posiciona nuevamente como el primer país de Latinoamérica en entrar en déficit ambiental. Esto significa que, en menos de cinco meses, la nación ha consumido la totalidad de los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar en un ciclo de un año.

Un ritmo de consumo insostenible

De acuerdo con los datos de la red Earth Overshoot Day, la presión sobre los ecosistemas chilenos es crítica. El indicador revela una realidad alarmante:

– Capacidad de regeneración: A partir de hoy, el país consume más de lo que la naturaleza produce y emite más CO2 del que los bosques y océanos pueden absorber.

– Huella Ecológica: Si toda la humanidad viviera como un ciudadano chileno promedio, se necesitarían 2,9 planetas Tierra para sostener ese nivel de demanda.

– Contexto Regional: En el continente, Chile solo es superado por Canadá y Estados Unidos, que agotaron su presupuesto natural en marzo.

Intervención en Valparaíso

Para concienciar sobre este presupuesto de la naturaleza agotado, la organización Escazú Ahora realizó una impactante intervención urbana en el Reloj Turri, en el casco histórico de Valparaíso.

Activistas desplegaron un lienzo de 13 metros con la consigna “Se acabó el tiempo”, buscando trasladar la crisis de los informes técnicos a la discusión cotidiana de los ciudadanos.

Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, señaló que, aunque estos indicadores son aproximaciones, representan las tendencias más robustas para entender la urgencia de la crisis climática y la necesidad de políticas de sustentabilidad que frenen este déficit ambiental estructural.