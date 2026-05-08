Cerúndolo y Báez van por un lugar en la tercera ronda del Masters de Roma



Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo (25º) y Sebastián Báez jugarán este viernes sus respectivos partidos, en busca de un lugar en la tercera ronda del Masters de Roma.

El primero de ellos en salir a la cancha será Cerúndolo, quien solo en minutos se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo.

El único enfrentamiento entre ambos se dio en el ATP 250 de Córdoba 2022 y terminó en triunfo para el chileno por 6-4 y 6-1.

Si bien el argentino actualmente ocupa el puesto número 27 del ranking ATP, es uno de los jugadores más regulares en lo que va de la temporada y si continúa acumulando buenos resultados principalmente en los torneos importantes es un serio candidato a meterse en el top 15.

Luego será el turno de Báez, quien no antes de las 10:30 tendrá un complicado compromiso frente al kazajo Aleksandr Bublik (9º).

Báez tuvo un gran inicio de temporada al sorprender con grandes resultado en canchas rápidas, donde se juego no se ve beneficiado.

Sin embargo, cayó terminó cayendo en una espiral de irregularidad y no pudo asentar su regreso al top 50, por lo que actualmente figura en el 65º lugar en el ranking ATP, muy lejo del top 20 al que supo ingresar en su mejor momento.

Bublik, por su parte, tiene un enorme talento que le permitió ingresar a principios de año en el top 10, aunque no se siente para nada cómodo en polvo de ladrillo.

Cerúndolo comenzará su camino en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, mientras que Báez viene de derrotar en la primera vuelta al estadounidense Jenson Brooksby.