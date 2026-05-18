CRÉDITOS - LUIS CAPUTO - PYMES

Caputo afirma que el crédito a PyMEs es récord en 23 años


El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en marzo el stock de préstamos bancarios a PyMEs creció 1,4% mensual en términos reales y acumuló una expansión de 95,6% en relación a diciembre de 2023.

El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “se trata de la mayor expansión del crédito a PyMEs en los primeros 27 meses de gestión de los últimos 23 años, acumulando una suba de 73,4% en términos reales en el segmento en pesos y de 228,6% en el de moneda extranjera”.

A través de un posteo en redes sociales, Caputo sostuvo que “en el primer trimestre de 2026 el crédito a PyMEs representó 2,8% del PIB, creciendo 1,1 p.p. frente al nivel alcanzado en 2023”.

Finalmente, señaló que “en el caso del financiamiento a través del mercado de capitales, el acumulado móvil de 12 meses de emisiones PyME registró un crecimiento de 14,9% en relación con marzo de 2025 y acumuló una suba de 50% en relación con diciembre de 2023”.

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