Ataque estadounidense contra barcos iraníes deja varios heridos

Al menos seis personas resultaron heridas y otras seis están desaparecidas tras un ataque de aviones de combate estadounidenses contra seis barcos de carga y pesqueros iraníes cerca de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán, informó hoy la agencia semioficial de noticias Mehr.

Los barcos pertenecían a habitantes del condado de Bandar Lengeh, en la provincia meridional de Hormozgan, reveló el gobernador del condado, Foad Moradzadeh, todo según un informe de Xinhua, a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas.

Heridos hospitalizados

El gobernador afirmó que los heridos fueron hospitalizados y añadió que había un total de 20 personas a bordo de los barcos en el momento del ataque, ocurrido el viernes por la noche.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA informó el viernes que al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas en un ataque estadounidense la noche anterior contra un barco civil frente a la costa de Hormozgan.

“El Ejército invasor, terrorista y bandido de EEUU, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos”, reza un comunicado de las fuerzas armadas de Irán.

Asimismo, denunció que las fuerzas estadounidenses “ bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Jamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región”.

En tanto, la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán [CGRI] informó sobre las medidas en respuesta a ese ataque estadounidense.

“Tras la violación del alto el fuego y la agresión del Ejército terrorista estadounidense a un petrolero de la República Islámica de Irán cerca del puerto de Jask y la aproximación de destructores del Ejército terrorista estadounidense al estrecho de Ormuz, se llevó a cabo una operación combinada muy intensa y precisa utilizando varios tipos de misiles balísticos y de crucero antibuque, así como drones de ataque con ojivas de alta capacidad explosiva, disparados contra los destructores enemigos”, detalla el comunicado del CGRI.

Fuente: Agencia NA