Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona



El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli consiguió un muy buen triunfo ante el ruso Karen Khachanov (4°), para meterse en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona.

Ugo Carabelli, que ocupa el puesto número 64 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 14 minutos de juego.

El argentino jugó en un gran nivel y no le dio oportunidades de quiebre a su oponente en ningún momento del encuentro, mientras que le alcanzó con una ruptura por set para llevarse el triunfo de forma más cómoda de lo esperado.

De esta manera, Ugo Carabelli avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará con el joven español Rafael Jódar, que es una de las grandes revelaciones de la temporada.

Otro de los argentinos que jugó este martes fue Sebastián Báez, quien no pudo cerrar el encuentro ante el checo Tomas Machac y cayó 2-6, 6-4 y 6-1.

Además, Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima no antes de las 11:40 de la mañana, mientras que Mariano Navone tendrá un durísimo enfrentamiento con el ruso Andrey Rublev, no antes de las 12:10 del mediodía.

Fuente: Agencia NA