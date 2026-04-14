Torres afirma que reclamará ante Nación por la situación del PAMI

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió la puesta en marcha del Programa de Formación en Cuidados Integrales de Personas Mayores: una iniciativa que tiene como objetivo formar recursos humanos calificados que garanticen una atención adecuada, segura y de calidad, fortaleciendo el sistema de cuidados en todo el territorio provincial.

Durante el acto, realizado en instalaciones de la Universidad del Chubut, que brindará la capacitación de manera gratuita, se anunció que los primeros cursos se dictarán en las localidades de Río Pico, José de San Martín y Esquel, con proyección de ampliarse progresivamente a otras comunidades.

Al destacar la importancia de “tomar a las personas mayores como una política de Estado”, el mandatario adelantó, además, que reclamará ante el Gobierno Nacional por la situación del PAMI, que afecta a jubilados de Chubut. “Yo, como gobernador, no me puedo hacer el distraído. Más allá de que PAMI sea un organismo nacional, vamos a ir a Buenos Aires a golpear las puertas que haya que golpear para exigir que esas prestaciones, que son un derecho después de haber aportado toda una vida, estén garantizadas”, expresó.

El programa

La iniciativa reconoce que la economía del cuidado representa una oportunidad concreta para generar empleo genuino, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a fortalecer las redes comunitarias.

Asimismo, el programa cuenta con un apartado específico destinado al personal de las Residencias de Larga Estadía dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de profesionalizar las prácticas de cuidado, promover estándares de calidad y consolidar un modelo de atención centrado en la persona y en el respeto por su dignidad y sus derechos.

La formación fue coordinada de manera conjunta con la Universidad del Chubut, fortaleciendo la articulación entre el Estado y el sistema educativo para garantizar propuestas formativas con respaldo académico y territorial.