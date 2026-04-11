Satsanga se presenta en el Teatro del Muelle de Madryn

Este sábado 11 de abril a las 20:30 horas, en la sala ubicada del Teatro del Muelle en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn se presentará el grupo Satsanga.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Muelle, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, o bien comunicándose al 280 4352739. También se encuentra habilitado el alias satsanga26 para reservas o pagos. En tanto, el día de la función, el valor de la entrada en puerta será de 15.000 pesos.

Los músicos

Satsanga, término sánscrito que, entre otras acepciones, significa “buena compañía”, propone una experiencia artística singular, en la que confluyen canciones de impronta poético-filosófica y socioambiental con una cuidada base instrumental. Su propuesta sonora se inspira en la naturaleza y la espiritualidad, articulando un sincretismo de músicas americanas con reminiscencias étnicas de diversas culturas del mundo.

La formación está integrada por Diego Corso en voz, batería, percusión y ronroco; Ariel “Grock” Gómez en voz, bajo y guitarra; Susana Quilaqueo en violín, bandoneón y cello; y Pablo Ceriotti en guitarra, flauta y clarinete.

Con más de quince años de trayectoria, la banda ha recorrido numerosos escenarios del circuito musical popular y alternativo de la región, participando en espacios de relevancia como el Eisteddfod de Trelew, el Centro Cultural de Rada Tilly, TEDx Puerto Madryn y el Museo Egidio Feruglio, entre otros. En 2018 editaron su primer disco, “Otoño”, grabado en los estudios ION de Buenos Aires y Enroque de Puerto Madryn, además de haber sido beneficiarios en tres oportunidades con líneas de fomento del INAMU para grabación, réplica y realización audiovisual.