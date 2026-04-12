Santa Cruz impulsa el maíz como nueva oportunidad productiva en el campo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Gobierno de Santa Cruz, avanzan en la evaluación de diferentes variedades de maíz con potencial productivo en la región. Las primeras experiencias ya empiezan a mostrar resultados alentadores.

Uno de los puntos donde se desarrolla este trabajo es en la chacra experimental del Consejo Agrario Provincial de Perito Moreno, la cual forma parte de una red de ensayos instalados en distintas zonas de la provincia. Esto permite conocer cómo responde el cultivo en distintas condiciones agroclimáticas, identificando los genotipos con mejor adaptación a cada localidad como paso previo a la implementación a escala productiva.

Trabajo conjunto en el territorio

El ensayo se lleva adelante en la chacra experimental del Consejo Agrario Provincial. Allí, el organismo pone a disposición el espacio, la maquinaria y el acompañamiento técnico, en articulación con el INTA.

Se están evaluando distintos tipos de maíz: algunos provienen de empresas semilleras y otros fueron desarrollados para climas fríos, similares a los de nuestra provincia.

Primeros resultados

Los avances ya permiten sacar algunas conclusiones. Algunos materiales lograron desarrollar grano en buenas condiciones, especialmente los pensados para climas fríos. Otros muestran un crecimiento más lento, lo que también aporta información valiosa.

Además, se analiza el volumen de planta que produce cada variedad, un dato importante para pensar distintos usos dentro del sistema productivo.

En esta etapa también se estudia el nivel de humedad del grano, un aspecto necesario para definir si el cultivo puede consolidarse como una opción viable en Santa Cruz.

Una decisión política: producir más y mejor

El presidente del CAP, Hugo Garay, señaló: “Esto responde a una decisión muy clara del gobernador: salir a buscar nuevas alternativas productivas para Santa Cruz. En Perito Moreno estamos generando información propia, pensada para nuestros productores, con el Estado presente, trabajando junto a los técnicos y al sector productivo, porque estamos convencidos de que ese es el camino para que haya más oportunidades en toda la provincia.”

Más oportunidades para el campo santacruceño

Este trabajo forma parte de una estrategia del Gobierno Provincial para fortalecer la producción, generar nuevas oportunidades y acompañar a quienes apuestan a trabajar la tierra en Santa Cruz.

Los resultados finales se conocerán hacia el otoño de 2026 y permitirán tomar decisiones con información propia, pensada para el desarrollo de la provincia.