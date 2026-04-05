Quedó firme la condena a 14 años de prisión por abuso sexual para un pastor



La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de 14 años de prisión contra Samuel Josué Figueroa, pastor acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante varios años en El Maitén. La resolución del máximo tribunal ratifica la sentencia dictada en 2020 y habilita el cumplimiento efectivo de la pena, cerrando de esta manera un proceso judicial que había estado marcado por demoras y disputas legales.

El caso había sido inicialmente juzgado en marzo de 2020 en Esquel, donde Figueroa fue declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La fijación de la pena sufrió demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, que dificultaron tanto los traslados como la realización de audiencias presenciales. Las audiencias previstas para julio de ese año no pudieron concretarse, y la sentencia final se dictó recién en agosto.

Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló el proceso, argumentando que se había excedido el plazo legal entre el veredicto y la definición de la pena. La anulación implicaba la necesidad de realizar un nuevo juicio, lo que obligaría a la víctima a relatar nuevamente los hechos sufridos, generando un impacto directo sobre ella.

La Procuración General de la Nación apeló la decisión ante la Corte Suprema, destacando que el fallo del tribunal provincial no había considerado las condiciones excepcionales generadas por la pandemia ni la normativa superior que protege a las víctimas en estos casos.

Con un fallo firmado el 31 de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema revocó la anulación del tribunal chubutense y validó el proceso judicial original, dejando firme la condena de 14 años de prisión.

El fallo evita la realización de un nuevo juicio y el revivir del trauma por parte de la víctima. Además, pone fin a un proceso que había generado movilizaciones y protestas en El Maitén, donde vecinos reclamaban justicia. Con esta decisión, la condena queda definitiva y Figueroa deberá cumplir la pena establecida.