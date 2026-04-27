Puerto Madryn ya es candidata a ser ciudad americana del deporte

El intendente Gustavo Sastre encabezó el acto en el que se oficializó la candidatura de Puerto Madryn como Ciudad Americana del Deporte 2027, en el marco de las distintas acciones que impulsa la fundación ACES, que aborda estas temáticas en todo el mundo.

En dicha oportunidad, estuvieron presentes representantes de distintos clubes e instituciones deportivas locales, al mismo tiempo que la Comisión Evaluadora de ACES estuvo compuesta por Angie Farías, de Chile; Mario Fabricio Alava Rosario, de Ecuador, y Rodrigo Bergara Labraga, de Uruguay.

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy encabezamos el acto en el que oficializamos la candidatura de Puerto Madryn como Ciudad Americana del Deporte 2027 impulsada por ACES, algo que nos llena de felicidad”.

“Está más que claro que para nosotros el deporte es una política de Estado y esta situación es consecuencia de ello y del gran trabajo articulado que realizamos con todas las instituciones de estas características que existen en Puerto Madryn”, agregó el Jefe Comunal.

Por su parte, Angie Farías, representante de la Comisión Evaluadora de ACES remarcó: “Ustedes en Puerto Madryn respiran y viven deporte. Están muy bien preparados y eso se nota. Además, es evidente que hay un respeto por la naturaleza y el medio ambiente, que es algo que no se ve en todos lados. Esto va a valorizar las políticas públicas deportivas que tienen aquí”.