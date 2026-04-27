Paro bancario de este lunes no afectará los pagos de Anses

El paro bancario convocado para este lunes 27 de abril de 2026 no modificará el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A pesar de la medida de fuerza impulsada por la Asociación Bancaria, el organismo previsional confirmó que no habrá reprogramaciones.

El paro bancario estará focalizado en determinadas dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En consecuencia, no se trata de una paralización total del sistema financiero.

Por este motivo, Anses decidió mantener sin cambios su cronograma, ya que la medida de fuerza no afecta de manera directa la operatoria de pagos. No obstante, la Asociación Bancaria eligió puntos estratégicos para la protesta. Esto podría generar dificultades en la reposición de dinero en cajeros automáticos y sucursales.

Al momento de anunciar el paro, La Bancaria destacó que fue convocado en protesta del cierre de al menos 12 tesoros regionales. Conforme al sindicato, esta situación pone en riesgo de unos 32 puestos de trabajo.

En ese contexto, el impacto sería principalmente logístico. Es decir, podría haber faltantes temporales de efectivo en algunas zonas. Aun así, las acreditaciones se realizarán con normalidad en las cuentas bancarias.