Nación mandó otras 12 mil vacunas antigripales más a Chubut

Desde la Secretaría de Salud de Chubut anunciaron que llegaron a la provincia más de 12 mil vacunas antigripales, por lo que se desplegó el operativo para distribuir las nuevas dosis que envió el Ministerio de Salud de la Nación y que permitirán continuar con la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que ya alcanzó a más de 27 mil personas en toda la provincia.

La cartera sanitaria provincial adelantó además que en los próximos días arribarán nuevos lotes con 8 mil vacunas, permitiendo la disponibilidad de más dosis en los vacunatorios para los grupos priorizados.

Más de 12 mil dosis

La llegada de 12.480 dosis de vacunas antigripales a Chubut marca un importante avance en la campaña, que ha tenido una gran demanda desde su inicio el pasado 11 de marzo.

En ese contexto, la Secretaría de Salud convocó a vacunarse a determinados sectores, donde aún la cobertura de inmunización es baja, como es el caso de niños menores de 2 años.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años o personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.