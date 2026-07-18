La Selección argentina entrenó bajo la lluvia



La Selección argentina llevó a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026, mientras que España canceló la práctica por una fuerte tormenta eléctrica.

Este entrenamiento le sirve al director técnico Lionel Scaloni para ultimar detalles de cara al partido de este domingo, que está programado para las 16 (hora de Argentina) y que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey.

La gran incógnita en el 11 inicial está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, mientras que el cuarto hombre se definirá entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.

La otra duda está en el lateral derecho de la defensa, debido a que si bien Nahuel Molina tiene todos los números para ser titular, no hay que descartar una sorpresa y la posibilidad de que finalmente sea reemplazado por Gonzalo Montiel.

La Selección argentina se metió en esta instancia luego de sus triunfos ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, mientras que en las instancias de eliminación directas derrotó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

España, por su parte, debutó con un insólito empate sin goles frente a Cabo Verde, aunque después le ganó a Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, y a Austria, Portugal, Bélgica y Francia en las rondas de eliminación directa.

El de este domingo será el segundo enfrentamiento entre Argentina y España en Mundiales. El único antecedente data de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde la «Albiceleste» se quedó con el triunfo por 2-1.