Música, ilustración y poesía en el Teatro del Muelle

Este fin de semana, la cartelera en el Teatro del Muelle de puerto Madryn presenta dos propuestas musicales que combinan talento local y originalidad escénica.

En primer lugar, este viernes 24 de abril a las 21 horas, en el marco del ciclo “Nuestros Músicos”, se presentará Noé Osses con “La Otra Oreja de Van Gogh: La era de Amaia”. Se trata de un homenaje a una de las etapas más recordadas del grupo español, que propone un recorrido por las canciones que marcaron a toda una generación, con artistas invitados y una puesta que recupera la esencia de los años 2000.

Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos y podrán adquirirse previamente en la boletería o de lunes a viernes de 9 a 13 horas, tanto en el Teatro del Muelle como en el Local 3 de la Terminal de Ómnibus.

Por su parte, el sábado 25 de abril a las 21 horas será el turno de “Sarao, Canciones Ilustradas”, una propuesta que integra música, ilustración y poesía en vivo. El espectáculo propone una experiencia sensorial en la que las interpretaciones en piano, guitarra y voz dialogan con ilustraciones creadas en tiempo real y proyectadas ante el público, generando una obra única en cada función.

La puesta está integrada por Liliana Ostrovsky en ilustración, Camila Vaccaro en voz y piano, y César Fabián Fredini en guitarra y voz. Las entradas tendrán un costo de 20.000 pesos y podrán adquirirse de manera anticipada en el teatro, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, o en puerta antes de la función.

Ambas propuestas se llevarán a cabo en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60, consolidando una vez más este espacio como punto de encuentro para la cultura y el arte en la ciudad.