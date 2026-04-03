Más de 140 profesionales se inscribieron al examen de las residencias del equipo de salud

Desde la Secretaría de Salud destacaron que un total de 141 profesionales, en su mayoría médicos y de distintos lugares del país, se inscribieron al examen del primer llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, cuya convocatoria abrió el pasado 12 de febrero y finalizó este martes 31 de marzo.

Al respecto, la jefa del Departamento de Residencias del Equipo de Salud, Laura Texido, señaló que se trató “de una muy buena convocatoria, con un número de inscriptos significativo”, y detalló que de los 141 inscriptos, 89 son médicos.

Además, la referente de la cartera sanitaria recordó que el examen de ingreso se tomará el lunes 27 de abril, en tres sedes: Rawson, Comodoro Rivadavia y la ciudad de Buenos Aires (CABA).

Evaluación

“El examen será presencial, escrito, bajo modalidad multiple choice (50 preguntas), tendrá una duración de dos horas y un punto de corte del 60% de respuestas correctas”, por lo que indicó que “aquellos postulantes que alcancen o superen ese porcentaje serán convocados a la instancia de entrevistas (online)”, explicó, agregando que luego de ello “se conformará el orden de mérito y se procederá a la adjudicación de cargos”.

En relación a este punto, indicó que “la elección de la especialidad es fundamental, ya que el orden de mérito para la adjudicación de cargos se establece por especialidad”, y precisó que “este orden se construye a partir del promedio general de la carrera (incluyendo aplazos), el puntaje obtenido en el examen y el resultado de la entrevista posterior”.

Hospitales y especialidades

Las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos y Psiquiatría (Residencias Médicas); Salud Mental Comunitaria y Epidemiología (Residencias multiprofesionales); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Salud Pública; y Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

Adjudicación de cargos

Por otro lado, la referente de la cartera sanitaria confirmó que “las fechas previstas para la toma de cargos son el 1 de junio para la adjudicación inicial, y el 1° de julio y el 3 de agosto para las readjudicaciones, que son dos instancias que permiten a quienes no hayan accedido a un cargo en la especialidad elegida optar por otras, siempre respetando el orden de mérito”.

Asimismo, recordó que “la provincia prevé realizar un segundo llamado a concurso este año, cuyo cronograma se comunicará oportunamente y mediante el cual se podrá acceder a los cupos que queden disponibles”.