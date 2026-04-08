Los primeros buques atravesaron el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán

El tráfico marítimo se reanudó en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán, según informó el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic en X.

El alto el fuego incluye una reapertura temporal de esta vía navegable estratégica para permitir las negociaciones, de acuerdo con las informaciones que recoge la Agencia Noticias Argentinas de medios internacionales.

Trump no se calla

El alto el fuego no calló al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a primera hora de este miércoles ya se encargó de afirmar que no habrá enriquecimiento de uranio para Irán.

Asimismo, el líder norteamericano acaba de advertir con la aplicación de sanciones (aranceles del 50%) a cualquier país que suministre armas a Irán.

El tráfico marítimo en el estrecho

El granelero de propiedad griega NJ Earth y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, atravesaron el estrecho tras zarpar de Bandar Abbas, dijo MarineTraffic, agregando que “ya se están registrando los primeros movimientos”.

Según los datos del servicio, cientos de buques permanecen en la zona, incluidos 426 petroleros, 34 buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 buques de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales quedaron prácticamente varados durante la interrupción.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Se espera que ambas partes mantengan negociaciones en Pakistán el viernes.

Opiniones de Vance

De su lado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, describió como «frágil» el acuerdo de alto al fuego por un periodo de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, al tiempo que aseguró que su país mantiene «una clara ventaja militar».

«Si los iraníes están dispuestos, de buena fe, a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar impedir que se mantenga siquiera la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos», declaró este miércoles desde Hungría.

«Nos han dicho que nos sentemos a la mesa de negociaciones. Pero si los iraníes no hacen exactamente lo mismo, se darán cuenta de que Estados Unidos no es un país con el que se puede andar jugando«, advirtió, según el sitio Actualidad RT.