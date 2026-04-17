Anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto».

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró este viernes en una publicación en la red social X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego.

El ministro indicó que eso se da “en consonancia con el alto el fuego en el Líbano”, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán.

Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

En una publicación posterior, Trump afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá vigente hasta que la negociación entre Washington y Teherán esté «completa al 100%».

Informó además que Irán ha retirado o está retirando todas las minas marinas con la ayuda de Estados Unidos.

«Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados», declaró Trump.

En su nueva tanda de mensajes a través de la red social, el mandatario norteamericano también afirmó que Estados Unidos prohíbe a Israel bombardear el Líbano.

Una aclaración iraní

Los buques militares tienen prohibido transitar por el estrecho de Ormuz, y solo los civiles pueden hacerlo a través de rutas designadas y con el permiso de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, informó este viernes la agencia estatal de noticias IRIB, citando a un alto funcionario militar.

Macron aprueba

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró el viernes que el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz va en la dirección correcta.

Macron formuló estas declaraciones tras una conferencia organizada conjuntamente por Francia y el Reino Unido, que reunió a 49 países para debatir cómo garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan.

Anunció que se establecería una misión neutral e independiente para asegurar la apertura del estrecho de Ormuz.