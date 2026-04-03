Las colillas de cigarrillo siguen siendo las más contaminantes



La contaminación por colillas de cigarrillo en calles, playas y espacios públicos se consolida como un problema global. Sin embargo, su impacto ambiental suele subestimarse, ya que su composición plástica dificulta su degradación natural. Por esta misma razón, representan una fuente persistente de contaminación.

Un estudio a largo plazo

Un equipo liderado por Giuliano Bonanomi, de la Universidad de Nápoles Federico II, analizó este fenómeno.

La investigación, publicada en la revista Environmental Pollution, monitoreó colillas durante diez años en distintos ambientes con el objetivo de estudiar su descomposición y cambios químicos.

Los resultados confirmaron una degradación incompleta, y que incluso después de una década, los residuos persisten y se transforman en microplásticos.

El estudio analizó superficies urbanas, suelos arenosos y pastizales. En las primeras semanas, las colillas pierden parte de su masa. Esto ocurre por la liberación de compuestos solubles. Sin embargo, el proceso se ralentiza con el tiempo. En ambientes pobres en nutrientes, la degradación es mínima.

Por el contrario, en suelos fértiles es más activa. Aun así, el material no desaparece completamente. Permanece como fragmentos plásticos en el suelo.

Peligros ambientales de las colillas de cigarrillo

Las colillas contienen acetato de celulosa, un plástico resistente. Este material se fragmenta en microfibras persistentes. Estas partículas contaminan suelos y cuerpos de agua. Además, liberan sustancias tóxicas como nicotina y metales pesados.

Estos compuestos afectan organismos acuáticos y vegetación. Por otro lado, se detectó una segunda fase de toxicidad, la cual ocurre años después, al degradarse las fibras internas.

En consecuencia, la contaminación se prolonga en el tiempo. Asimismo, se observó una reducción en la biodiversidad microbiana, alterando el equilibrio de los ecosistemas terrestres. Por lo tanto, el impacto ambiental es profundo y sostenido.

Microplásticos y efectos invisibles en los ecosistemas

Con el paso del tiempo, las fibras forman partículas microscópicas. Estas se integran al suelo como microplásticos. Su presencia dificulta la recuperación ambiental. Además, pueden ingresar a cadenas alimentaria, amplificando los riesgos ecológicos.

La persistencia de estos residuos agrava la contaminación global. Por ello, se consideran un problema emergente, cuyo impacto trasciende lo visible y cotidiano.

Estrategias de prevención y gestión ambiental

El estudio destaca la necesidad de políticas públicas. Comprender el ciclo de estos residuos es fundamental, puesto que permite diseñar estrategias de mitigación efectivas.

Asimismo, se requiere mayor concientización social. La correcta disposición de colillas resulta clave, al igual que la reducción de su consumo y la promoción de innovación en materiales biodegradables.

De este modo, se busca disminuir su impacto y así, enfrentar esta problemática implica acciones coordinadas con una respuesta integral que permita proteger los ecosistemas a largo plazo.