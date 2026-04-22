Las actividades por la Semana de los Pueblos Originarios

Hasta el 26 de abril se extenderá la Semana de los Pueblos Indígenas en Puerto Madryn, con el objetivo de visibilizar, valorar y respetar la diversidad cultural.

En este marco y mediante un trabajo articulado con la comunidad Lof Che “Pu Fotum Mapu” (Hijos de la Tierra), se llevan adelante distintas actividades que promueven el reconocimiento de la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios.

La apertura tuvo lugar con la charla-exposición “Petu Mogeleiñ” (“Aún estamos vivos”), un espacio de reflexión sobre la resistencia, la vigencia y el presente de las comunidades indígenas de la Patagonia, a cargo de sus propios referentes.

Asimismo, la propuesta incluye una muestra cultural que permanecerá abierta en la Sala Illid de Casa de la Cultura, hasta el viernes 24 a las 19 horas, donde se exhiben diversas expresiones que reflejan el legado vivo de estos pueblos. Allí, vecinos y vecinas pueden recorrer piezas de cerámica, tejidos, libros de medicina ancestral, instrumentos tradicionales como ñorkin, pifilka y cultrún, además de banderas y obras que narran la historia e identidad de estas comunidades.

Cierre

Como cierre de la semana, el domingo 26 a las 7:30 horas se realizará una rogativa en el predio de Pu Fotum Mapu, ubicado en el kilómetro 7 de la Ruta Provincial Nº 1, ceremonia ancestral abierta a quienes deseen acompañar este momento de encuentro espiritual y cultural.

Cabe destacar que esta conmemoración tiene su origen en el Día del Indio Americano, instituido en 1940 en el marco del Primer Congreso Indigenista Interamericano, que busca generar espacios de reflexión y reconocimiento hacia los pueblos originarios en todo el país.