Lanzaron una plataforma para la adopción de mascotas

En un esfuerzo por organizar la solidaridad hacia los animales, se lanzó adoptar.com.ar, una plataforma argentina diseñada para conectar de manera eficiente los procesos de rescate, tránsito y adopción de perros y gatos. El sitio surge como una alternativa superadora a la fragmentación de información que suele ocurrir en las redes sociales, centralizando todas las necesidades en un solo lugar.

Uno de los mayores diferenciales de esta iniciativa es su sección denominada “EncontrAR”. Esta herramienta utiliza un algoritmo de comparación de imágenes que analiza las fotos de animales perdidos frente a los reportes de animales encontrados. El sistema está programado para enviar automáticamente un aviso por correo electrónico al usuario cuando detecta una coincidencia alta, facilitando el reencuentro de las mascotas con sus familias.

El objetivo principal de este proyecto es ayudar a que más animales en situación de calle encuentren un hogar definitivo o un lugar de tránsito, sumando valor a la comunidad a través de la tecnología. Dada su utilidad pública, los desarrolladores buscan difundir la plataforma para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y se convierta en la herramienta de referencia para la protección animal en el país.

Cómo usar la plataforma AdoptAR

– Explorar la plataforma AdoptAR: Ingresar a adoptar.com.ar para conocer animales disponibles en tránsito o adopción.

– Usar la herramienta EncontrAR: Subir la foto de una mascota perdida y el sistema buscará coincidencias en reportes de animales encontrados.

– Completar el proceso de adopción: Seleccionar el animal, llenar el formulario y coordinar con el refugio o familia de tránsito.

– Comprometerse con la adopción responsable: Asegurar cuidados veterinarios, alimentación adecuada y compañía para toda la vida del animal.

– Promover la cultura de adopción: Difundir la plataforma y animar a otros a adoptar en lugar de comprar mascotas.

Beneficios de la adopción

La adopción de mascotas en Argentina es crucial para combatir la sobrepoblación animal y el abandono. Además salva vidas y libera espacio en refugios saturados; combate el maltrato al desincentivar criaderos clandestinos; fortalece vínculos afectivos, ya que los animales rescatados suelen mostrar gran agradecimiento; mejora la salud física y mental de los adoptantes, reduciendo estrés, ansiedad y soledad; y promueve responsabilidad social, fomentando una cultura de empatía y compromiso.

Beneficios para la salud

Adoptar un perro o gato no solo ayuda a los animales, también impacta positivamente en la salud humana:

– Salud mental y emocional: aumenta la producción de oxitocina, reduciendo ansiedad y aislamiento.

– Salud cardiovascular: convivir con perros disminuye el riesgo de muerte por infarto en un 31 %.

– Actividad física: los paseos diarios combaten el sedentarismo y enfermedades como la diabetes.

– Desarrollo infantil: los niños que crecen con mascotas desarrollan mayor empatía y responsabilidad.

– Apoyo en la tercera edad: las mascotas mejoran el ánimo y fomentan autonomía en adultos mayores.