La madre de Ángel y su pareja quedaron detenidos

La Justicia avanzó este domingo con la detención de la madre de Ángel López y su pareja en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por la muerte del niño de 4 años.

Se trata de Mariela Altamirano y Maicol González, quienes estaban bajo sospecha por las lesiones previas detectadas en el cuerpo del menor.

Ambos se encontraban alojados en un hotel de la ciudad con custodia policial, a la espera de definiciones judiciales. Finalmente, en las últimas horas se concretó su detención.

Según se informó, serán trasladados a una dependencia policial y en un plazo de hasta 48 horas deberán enfrentar la audiencia de control de detención.

Luego de esa instancia, se realizará la audiencia de imputación, donde serán formalmente acusados y podrán declarar o abstenerse.

La causa investiga un presunto homicidio agravado, en un expediente que generó fuerte conmoción y que ahora entra en una etapa decisiva.