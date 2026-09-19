Más señales de desgaste en la imagen de Milei

La imagen de la gestión de Javier Milei atraviesa un período de estabilidad en sus niveles de aprobación, aunque acompañada por señales de deterioro en distintos indicadores de opinión pública. Según el estudio nacional de septiembre elaborado por Poliarquía Consultores, el 42% aprueba la gestión presidencial, el mismo porcentaje registrado durante los dos meses anteriores, mientras que la valoración negativa alcanza el 52%.

El informe señala que las principales caídas registradas durante el primer semestre dejaron de profundizarse en los últimos meses, pero todavía no se observa una recuperación significativa del respaldo al Gobierno. La consultora identifica entre los factores que inciden en esa situación el malestar por los ingresos y la precariedad laboral, además de cuestionamientos al estilo de conducción presidencial.

Uno de los datos más destacados es la creciente brecha entre hombres y mujeres. Durante los últimos cuatro meses, la diferencia en los niveles de aprobación llegó a 20 puntos. En septiembre, el 52% de los hombres manifestó aprobar la gestión, mientras que entre las mujeres el respaldo se ubicó en torno de un tercio.

Economía y expectativas

La percepción sobre la situación del país también mostró un retroceso. El 52% la considera negativa, tres puntos más que en agosto, mientras que el 55% sostiene que Argentina está peor que un año atrás. De cara a los próximos doce meses, el 41% espera un deterioro, frente al 35% que proyecta una mejora.

La evaluación económica presenta registros aún más desfavorables: apenas el 14% califica positivamente la situación actual, mientras que el 52% la considera negativa. Además, cuatro de cada diez consultados creen que la economía estará peor dentro de un año.

Principal preocupación

Los problemas económicos concentran el 60% de las principales preocupaciones personales relevadas. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios alcanzaron el 20% de las menciones, el máximo registrado por la serie.

También se deterioró la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas. El 56% considera que la administración no sabe cómo hacerlo, mientras que el 35% entiende que conoce las soluciones pero necesita tiempo. Apenas el 7% cree que los problemas ya están siendo resueltos. A su vez, siete de cada diez consultados consideran que el Gobierno actúa en beneficio de determinados sectores y no de la mayoría de la población.

Pérdida de respaldo en sectores de su base electoral

El relevamiento también detectó retrocesos entre sectores que habían acompañado electoralmente a Milei. Entre quienes votaron a Patricia Bullrich en 2023, la aprobación cayó ocho puntos respecto de agosto y acumula una disminución de 18 puntos durante 2026. En el nivel socioeconómico alto, la baja alcanza diez puntos en un mes y 22 en lo que va del año.

En este contexto, los resultados muestran una combinación de estabilidad en el porcentaje general de aprobación y deterioro de varios indicadores asociados con la situación económica, las expectativas y la confianza en la gestión.

Las preferencias hacia 2027

En un escenario hipotético planteado por Poliarquía para las elecciones presidenciales de 2027, con Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri como alternativas, Cristina Kirchner reúne el 38% de las preferencias, Milei el 34% y Macri el 18%.

El relevamiento vuelve a mostrar, además, una diferencia cercana a 20 puntos entre hombres y mujeres en la predisposición a votar por Milei. El director de Poliarquía, Eduardo Fidanza, interpretó estos resultados como una señal de posible fragmentación del escenario electoral, aunque se trata de una apreciación analítica y no de una predicción sobre el resultado de una futura elección.

(Fuente: InfoGEI)