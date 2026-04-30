Irán define sus condiciones para continuar las negociaciones con Estados Unidos



El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este jueves que su país está dispuesto a continuar por la vía diplomática si cesa el enfoque “maximalista” de Estados Unidos, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Pero estas declaraciones se chocan con una información de última hora según la cual, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este jueves que Israel “podría tener que volver pronto a la acción militar contra Irán”.

Pezeshkian se expresó durante una conversación telefónica con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, al tiempo que recalcó que la “piratería marítima” estadounidense contra buques iraníes debe ser condenada “explícitamente” y concluida.

Enumeró algunos de los que denominó “crímenes de guerra” cometidos por Estados Unidos e Israel durante su guerra de 40 días contra Irán, incluyendo los asesinatos del entonces líder supremo del país, Ali Khamenei, altos mandos militares, funcionarios políticos y civiles, así como los ataques contra infraestructura civil y vital e instalaciones nucleares “pacíficas” bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Pezeshkian calificó las declaraciones “provocadoras” de los funcionarios estadounidenses, realizadas en el contexto del bloqueo de los puertos iraníes, de “inaceptables y contrarias al derecho internacional”, e hizo hincapié en que tales acciones complicarían aún más la situación en la región de Asia Occidental.

Reafirmó la determinación de Irán de defender sus derechos legítimos y expresó su disposición a continuar la vía diplomática para lograr una solución “justa” que garantice los derechos del país y asegure la paz y la tranquilidad en la región.

Pezeshkian subrayó que el logro de este objetivo depende de detener el “enfoque maximalista y las acciones provocadoras” de Estados Unidos.

¿Qué dijo Takaichi?

Por su parte, Takaichi subrayó que Japón concede especial importancia a la continuación de sus relaciones “amistosas y estables” con Irán.

Elogió incluso a Irán por haber permitido el paso de un buque japonés por el estrecho de Ormuz.

Solicitó paso seguro para otros buques japoneses y recalcó que la diplomacia es la principal vía para gestionar las disputas y reducir las tensiones.

Takaichi expresó su esperanza de que las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos se reanuden pronto y conduzcan finalmente a un acuerdo definitivo.

Otras expresiones de Pezeshkian

Pezeshkian afirmó por otra parte que cualquier intento de Estados Unidos de imponer un bloqueo naval y restricciones marítimas contra Irán “está condenado al fracaso”.

Pezeshkian señaló lo anterior en una declaración para conmemorar el Día Nacional del Golfo Pérsico, que se celebra el 30 de abril.

El mandatario hizo hincapié en que la responsabilidad de cualquier inseguridad en la vía navegable recae en Estados Unidos e Israel.

La advertencia de Israel

En una ceremonia militar, Katz afirmó que Israel apoya las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un posible acuerdo, pero que pronto podría verse obligado a reanudar los ataques para garantizar su seguridad. «Irán ha sufrido duros golpes durante el último año, golpes que lo han hecho retroceder años en todos los ámbitos», expresó.

Añadió que Israel continuará su ofensiva contra Hezbolá en el Líbano «tal como lo hicimos en Gaza», y que el ejército actuará para destruir toda la infraestructura militante en lo que denomina la «línea amarilla», una zona de amortiguación declarada por Israel a lo largo de la frontera que se extiende hasta el río Litani.

Las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en el sur del Líbano, llevando a cabo ataques diarios a pesar del alto el fuego temporal que entró en vigor a principios de este mes.

Para establecer la zona de amortiguación, las tropas demolieron edificios en pueblos y ciudades libanesas a lo largo de la zona fronteriza, desplazando a los residentes.

Fuente: Agencia NA