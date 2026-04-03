Instalan nueva cartelería en la Ruta Patagonia Azul

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut busca poner en valor la Ruta Patagonia Azul con la instalación de nueva cartelería de promoción turística en distintos puntos estratégicos del corredor. La iniciativa se llevó adelante de manera articulada con la Administración de Vialidad Provincial y con la colaboración de la Fundación Rewilding Argentina, con el objetivo de mejorar la señalización, reforzar la identidad del recorrido y optimizar la experiencia de quienes visitan la costa chubutense.

Destinos

Los nuevos carteles ya se encuentran emplazados en dos sitios estratégicos sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de las ciudades de Trelew y Rada Tilly, con el objetivo de fortalecer la promoción de la Ruta.

Además, se suman otros puntos claves sobre la Ruta 1 como el Área Natural Protegida (ANP) Punta Tombo, Cabo Raso, Parque Provincial Patagonia Azul, ANP Cabo Dos Bahías, Camarones, Bahía Bustamante, Isla Leones, ANP Rocas Coloradas y ANP Punta Marqués, acompañando el desarrollo turístico de cada destino Promoción del Parque Provincial Patagonia Azul.

La Ruta Patagonia Azul constituye uno de los corredores escénicos más destacados de la Patagonia Argentina. Se extiende desde Rawson hasta Rada Tilly, a través de más de 400 kilómetros que bordean la costa atlántica, buscando conectar una amplia red de áreas naturales protegidas, localidades costeras y atractivos vinculados a la fauna marina y los paisajes del Atlántico Sur.

Entre ellas, se destaca el Parque Provincial Patagonia Azul, área natural protegida creada en el año 2025 con el impulso del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Con una extensión de 295.135 hectáreas, esta región forma parte de la Reserva Biósfera Patagonia Azul, con islas, bahías, arrecifes y procesos oceanográficos únicos para la vida marina donde convergen especies claves como Ballena Jorobada, Ballena Sei, Lobos marinos de uno y dos pelos, Pingüinos de Magallanes, Petrel Gigante, Cormorán Imperial, como así también bosques de macroalgas, islas e intermareales rocosos que permiten el desarrollo de peces e invertebrados marinos de interés.