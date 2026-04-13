Inició una nueva edición del Proyecto Náutico de Madryn

La Subsecretaría de Deportes de Puerto Madryn puso en marcha una nueva edición del Proyecto Náutico, una propuesta educativa y deportiva que se desarrolla desde hace años en la ciudad y tiene como principal objetivo que los alumnos puedan vivenciar, de manera semanal, distintas disciplinas náuticas, fomentando el aprendizaje, el contacto con el entorno natural y el disfrute del mar.

El programa es llevado adelante por la Escuela Náutica Municipal “El Potrero es el Mar” y está destinado a estudiantes de 6º grado de la Escuela Nº 222 del barrio Perón.

Las actividades se realizan en las instalaciones de la Escuela Náutica Municipal, ubicadas en la Bajada Nº 9 y también en el Club Náutico Atlántico Sud, institución que acompaña y forma parte del proyecto desde hace varios años.

Asimismo, se destaca el acompañamiento de la empresa Aluar, que colabora con el financiamiento del traslado de los estudiantes, garantizando así el acceso de los jóvenes a esta valiosa experiencia.