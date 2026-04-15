Inicia juicio por jurados por homicidio en Gan Gan



Se iniciará hoy en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Puerto Madryn un juicio por jurado para determinar la responsabilidad de una persona acusada por el homicidio de su primo, en un hecho ocurrido en Gan Gan a fines del año 2023.

El martes por la mañana se realizó la audiencia de selección del jurado (Voir Dire), dirigida por la jueza penal Carla Jesica Yamila Flores y tras la conformación formal del tribunal, desde esta mañana se pondrá en marcha el debate, el cual se extendería por dos jornadas.

La persona imputada es Celedonio Jovino Cual, a quien se acusa de dar muerte a su primo, Manuel Justo Cual, tras una discusión vinculada a un conflicto rural en un campo ubicado a unos 5 kilómetros al norte de Gan Gan.

La acusación por parte del Ministerio Público Fiscal estará a cargo del Fiscal Jorge Bugueño y el procurador Fernando Blanco; en tanto que la defensa técnica del acusado recaerá en el Dr. Eduardo Zabaleta de la Defensa Pública, en tanto que la Dra. María Belén Luján ejercerá como querellante en representación de la familia de la víctima.