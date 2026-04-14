Incidentes entre padres y la Policía a las puertas de la Escuela 21 de Trelew

Un masivo grupo de padres de los alumnos de la escuela N º 21 de Trelew se concentraron en la puerta del establecimiento denunciando presuntos abusos de un niño hacia otros. “Uno de los nenes manoseaba a sus compañeros y terminó abusando de otro. La culpa es de la madre de ese niño. Con los chicos no. Hasta que no nos den una respuesta no nos movemos”, expresó una de las madres que ofició de vocera de sus pares.

Tras una hora de manifestación pacífica, algunas personas comenzaron a arrojar piedras a los efectivos que custodiaban la institución y se activó protocolo antidisturbios, personal de Canes disparó balas de goma contra los manifestantes. Luego marcharon por Rivadaviahasta el Municipio.

“Nos tienen que dar repuestas, por qué pasó. Fue en el segundo recreo. ¿Dónde estaban las autoridades? Hablé con todos. Estuve en todas las reuniones. No me voy a ir hasta que no me digan por qué. No es solamente en esta escuela”, señaló Silvana la mamá del mejor amigo del nene que denunció ser abusado por su compañero.

Confirmó que a ella, le realizaron un acta con el relato, y “supuestamente llamaron a la mamá del nene. Pero no hicieron nada. ¿Nuestros hijos tienen la culpa?. Es la culpa de la madre de ese chico. Ellos lo naturalizaron. ¿Ahora cómo le explico a mi hijo qué pasó?”, se preguntó.

Junto a la multitudinaria concurrencia de padres, la mujer advirtió que “si acá no viene el ministro y nos dice que van a cambiar las cosas no vienen más. No nos vamos a mover hasta que no nos den una respuesta: con los chicos, no”, sentenció.

No obstante, la mujer refirió que ya desde el año pasado se vendrían padeciendo abusos, también menores de edad, “viven solos y descuidados de sus progenitores. Nadie los cría a esos nenes”, exclamó.

“Yo no los voy a matar porque no sé qué es lo que pasan esos niños en su casa”, dijo la mujer entre el llanto.

Fuente: Jornada – Foto: Sergio Esparza