Hicieron un boquete e ingresaron a una concesionaria

En horas de la madrugada del domingo, personal del Centro Monitoreo de Puerto Madryn informó que se había activado la alarma del sector de los techos del concesionario oficial Ford de Pedro Corradi, en 28 de Julio al 400.

Personal policial verificó el frente del comercio observando a un sujeto descender por el techo llegando hasta el salón del primer piso.Ante esta situación, los uniformados rompen el cristal e ingresan para detenerlo dentro del comercio.

Se montó un operativo cerrojo con colaboración del personal de la Sección Operaciones para lograr acceder hasta el sector de techos, y se detiene a un segundo sujeto que intentaba fugarse por los techos con dirección a 28 de Julio. Tenía en su poder un equipo de comunicaciones HT con frecuencia policial.

Se rastrilló el lugar y se observó daño en el techo del concesionario por donde accedieron al entretecho y lograron descender a las oficinas del primer piso.

Se secuestró una mochila, una gorra negra, un HT de mano y una barreta.

Quedaron detenidos Maximiliano G., de 19 años, y Leonardo Fabián G. V., de 18 años.