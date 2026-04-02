Gustavo Sastre denunció a «empresarios» y habló de operaciones políticas



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, aseguró que el intento de extorsión denunciado contra un efectivo de la Policía Federal forma parte de un «mecanismo sistemático» que, según indicó, se viene desarrollando desde hace tiempo con objetivos políticos. La causa está vinculada a la detención de un empresario, y aseguró que detrás hay actores políticos.

Durante una rueda de prensa realizada el miércoles al finalizar el acto del 2 de Abril, Sastre habló sobre una serie de mensajes que, afirmó, evidencian cómo se buscó instalar denuncias falsas para luego utilizarlas como herramienta de presión. «Primero inventaban la denuncia, después intentaban cobrar para no difundirla. Me pidieron mucho dinero a través de chats y llamadas, para que esas supuestas denuncias queden cajoneadas, a lo que obviamente no solo no accedimos, sino que además lo denunciamos como una maniobra extorsiva» sostuvo.

El jefe comunal vinculó estos hechos con episodios previos, entre ellos las amenazas contra Ricardo Sastre, y la circulación de noticias falsas en redes sociales y portales digitales. «No son hechos aislados. Responden a una misma lógica», remarcó.

La causa es investigada por la fiscal Ivana Berazategui y se encuentra bajo la figura de extorsión. En ese marco, ya se realizaron allanamientos que tuvieron lugar en la tarde del martes.

Sastre evitó señalar responsables políticos directos, aunque insistió en que existió «intencionalidad» detrás de las maniobras. «Cada vez que tomábamos decisiones importantes, aparecían estas operaciones», indicó, agregando que «todo estalló cuando gran parte de nuestra militancia propuso el nombre de Ricardo para el 2027. Él jamás habló de esa posibilidad, ni siquiera se encuentra haciendo política, pero que su nombre haya sonado de nuevo para regresar al Municipio, está claro que a algunos no les gustó mucho».

«Debo resguardar la integridad del resto de la fuerza, sabiendo que a pesar del mal accionar de este ex policía federal, los demás no tienen nada que ver con estas maniobras. No apuntamos a una institución, que además viene trabajando muy bien en la ciudad, sino a una persona en particular que cumplió funciones en dicha fuerza. Este tipo de calañas están inmiscuidas en cada sector de la sociedad y no representan los valores de las instituciones a las cuales dicen representar» señaló Sastre.

Finalmente, el intendente reafirmó su decisión de avanzar judicialmente: «No nos van a condicionar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias».