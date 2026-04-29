Finalizó la evaluación de la comisión de ACES en Puerto Madryn

En el marco de la postulación para convertirse en Ciudad Americana del Deporte 2027, concluyó la visita oficial de la comisión evaluadora de la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES) a Puerto Madryn.

Durante su estadía, los representantes de ACES llevaron adelante una intensa agenda de actividades que incluyó recorridos por distintas instituciones deportivas, encuentros con dirigentes, visitas a espacios públicos y la presentación de programas impulsados por el Municipio.

Entre las actividades destacadas, la comitiva participó de propuestas vinculadas a la historia y la identidad deportiva local, como el ciclo “Cancha de la Memoria”, donde se puso en valor el patrimonio intangible de la ciudad. Asimismo, recorrieron clubes y entidades que forman parte del entramado deportivo local.

También fueron parte de acciones del programa “Construyendo Sustentabilidad”, que incluyó instancias de concientización sobre la navegación deportiva en época de ballenas, desarrolladas junto al Ecocentro y el Cenpat.

Expectativa municipal

Desde la Comuna destacaron que “la evaluación preliminar fue altamente favorable, destacándose especialmente el compromiso y el trabajo sostenido de los clubes locales, así como el alcance y la calidad de los programas de innovación social”.

Asimismo, desde la Municipalidad detallaron que “los evaluadores valoraron el modelo de acceso al deporte que promueve la ciudad, la diversidad de su oferta y la participación activa de la comunidad en las distintas propuestas”.

Finalizada esta etapa, el Municipio deberá enviar un listado de datos solicitados por la comisión evaluadora. Posteriormente, el proceso continuará con la elaboración de los informes técnicos correspondientes por parte de ACES, que serán elevados a sus autoridades centrales en Europa.

Se prevé que en los próximos meses se dé a conocer el informe final que determinará la designación de la ciudad en el marco de esta distinción internacional.